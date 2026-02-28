Реклама

В Финляндии предупредили об опасном шаге ЕС против России

Политик Мема: ЕС милитаризирует страны, граничащие с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergei Grits / AP

Европейский союз (ЕС) финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

Пр словам политика, Брюссель разрабатывает план на 23 миллиарда евро для поддержки регионов, пострадавших от разрыва экономических связей с Россией.

«Вызывает беспокойство то, что значительная часть этих средств будет направлена ​​на инвестиции в беспилотники, оружие и военную технику (...). Эти серьезные инвестиции являются явным сигналом того, что Брюссель перевооружается и хочет инвестировать в милитаризацию границ с Россией», — отметил он.

Мема призвал к политике деэскалации, указав, что инвестиции в беспилотники не будут правильным шагом для Евросоюза. Он подчеркнул, что Брюсселю нужно использовать «диалог и дипломатию, а добиваться крупномасштабной войны в Европе».

19 февраля премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша способна заминировать границы с Россией и Белоруссией в течение 48 часов, если возникнет такая необходимость.

