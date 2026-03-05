Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 5 марта 2026Экономика

В России захотели запретить электровелосипеды на тротуарах

Минтранс проработает вопрос запрета электровелосипедов на тротуарах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Минтранс России проработает вопрос запрета электровелосипедов на тротуарах. Проект представят президенту, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Задача будет выполнена в рамках поручения главы государства разработать предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассмотрев вопрос введения ограничений на их передвижение по тротуарам.

Для выполнения поручения министерство собирается сотрудничать с профильными ведомствами. Глава государства получит результаты работы в установленные сроки.

Ранее Минтранс призвал не запрещать СИМ в регионах, а способствовать их безопасному развитию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран провел переговоры с Азербайджаном

    Зеленский окончательно определился с нефтепроводом «Дружба»

    В России появился новый автомобильный товарный знак

    Зеленский ответил Орбану на требование проверить «Дружбу»

    Имущество семьи задержанного экс первого замминистра обороны России Цаликова оценили

    Интимный момент Эммы Уотсон с наследником богатейшей семьи Мексики попал на фото

    Израиль начал следующую фазу атак на Иран

    У самолета с пассажирами на борту отвалилась дверь во время полета в США

    Стоимость российской нефти выросла до максимума за полгода

    Пытавшийся перейти границу россиянин пойдет под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok