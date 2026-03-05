В России захотели запретить электровелосипеды на тротуарах

Минтранс России проработает вопрос запрета электровелосипедов на тротуарах. Проект представят президенту, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Задача будет выполнена в рамках поручения главы государства разработать предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассмотрев вопрос введения ограничений на их передвижение по тротуарам.
Для выполнения поручения министерство собирается сотрудничать с профильными ведомствами. Глава государства получит результаты работы в установленные сроки.
Ранее Минтранс призвал не запрещать СИМ в регионах, а способствовать их безопасному развитию.