В России захотели запретить электровелосипеды на тротуарах

Минтранс проработает вопрос запрета электровелосипедов на тротуарах

Минтранс России проработает вопрос запрета электровелосипедов на тротуарах. Проект представят президенту, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Задача будет выполнена в рамках поручения главы государства разработать предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассмотрев вопрос введения ограничений на их передвижение по тротуарам.

Для выполнения поручения министерство собирается сотрудничать с профильными ведомствами. Глава государства получит результаты работы в установленные сроки.

Ранее Минтранс призвал не запрещать СИМ в регионах, а способствовать их безопасному развитию.