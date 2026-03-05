В США заявили о наземном наступлении курдов в Иране

Fox News: Тысячи иракских курдов начали наземное наступление в Иране

Группы иракских курдов якобы начали наступать на земле в Иране. Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Тысячи иракских курдов начали наземное наступление в Иране», — написала в публикации корреспондентка.

Между тем, представитель одной из групп иранской курдской оппозиции опроверг сообщения о том, что началось наземное наступление, отмечает журналист портала Axios Барак Равид.

Ранее израильский телеканал i24 сообщил, что курды начали наземное наступление на Иран с территории Ирака. Тем временем, иранские военные начали создавать оборонительные позиции вокруг населенного пункта Мериван, который является приграничной территорией, уточняет медиа.