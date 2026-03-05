Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:56, 5 марта 2026Наука и техника

В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1

Российские танкисты защитили машину «зонтиком» на пушке
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский танк, оснащенный необычным «зонтиком» для защиты от дронов, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На стволе пушки танка смонтировали решетчатый экран, напоминающий разложенный зонт. На нем закрепили цепи, которые дополнительно прикрывают корпус. Такая конструкция повысит защищенность передней полусферы машины от ударов дронами-камикадзе. Дополнительно танк оснастили сплошным экраном над корпусом с «прической» из расплетенных стальных тросов.

Подобным «зонтиком» планировали оснастить советские танки. В комплект экранной защиты ЗЭТ-1, разработанный в 1964 году, входил сетчатый лобовой экран и бортовая защита. В войсках решение сочли спорным, поэтому ЗЭТ-1 не эксплуатировали.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

В феврале в сюжете телеканала «Россия-1» показали наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Депеша» с необычной конструкцией. Машина получила вращающиеся валы с тросами, которые образуют дополнительный трос защиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    Стадионный концерт Кадышевой оказался под угрозой отмены

    В России начали проводить детские «свадьбы» с росписью жениха и невесты

    У российской конькобежки отобрали подаренный на Олимпиаде смартфон

    Подорожание бензина в России из-за войны в Иране опровергли

    Названа причина отказа в отправке на СВО бывшего замминистра обороны России

    Во Французской Гвиане начнут демонтаж стартовой площадки российского «Союза-СТ»

    Вырывающееся пламя из окон торгового центра в российском городе попало на видео

    Лавров высказался об Украине и НАТО

    Ревнивая россиянка разбила духи на миллионы рублей в магазине мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok