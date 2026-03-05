Реклама

16:32, 5 марта 2026Забота о себе

Врач предупредил о вреде популярного народного средства лечения простуды

Врач Бережанский: Чай с лимоном не так полезен при простуде, как принято считать
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gaometri / Shutterstock / Fotodom

Чай с лимоном при ОРВИ и больном горле не так полезен, как принято считать, предупредил врач-педиатр Павел Бережанский. О вреде популярного народного средства лечения простуды он рассказал в беседе с aif.ru.

По словам врача, витамин C, который содержится в цитрусовых, действительно помогает иммунной системе. Однако сопротивляемость вирусам и бактериям увеличивается, если употреблять его для профилактики, то есть до заболевания.

«Если начать принимать [витамин C] уже во время простудного заболевания, то никакого эффекта вы не получите», — заверил Бережанский.

Доктор добавил, что цитрусовые также могут навредить во время простуды. Он объяснил, что кислота из этих фруктов может дополнительно раздражать слизистые оболочки, которые воспалены во время простуды. Это может ухудшать самочувствие и усиливать дискомфорт, уточнил врач.

Ранее дерматолог Эмма Крэйторн предупредила, что в холодном климате быстрее разрушается защитный барьер кожи. По ее словам, это происходит из-за сухого воздуха на улице и в помещениях.

