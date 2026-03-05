Реклама

06:17, 5 марта 2026Забота о себе

Врач раскрыл тайную опасность популярного фрукта

РИА Новости: Бананы нельзя есть людям с заболеваниями почек и диабетом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Бананы нельзя есть людям, имеющим заболевания почек и сахарный диабет. Об этом журналистам РИА Новости доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.

Несмотря на большую насыщенность витаминами, бананы имеют ряд строгих противопоказаний. Некоторым категориям людей рекомендуется полностью исключить или значительно снизить потребление этого лакомства. Так, людям с заболеваниями почек, поскольку бананы являются рекордсменами по содержанию калия, выводящегося с почками.

«При хронической болезни почек или гиперкалиемии (избытке калия в крови) этот фрукт может усугубить состояние», — отметил Тяжельников. По словам врача, также пациентам с сахарным диабетом нежелательно есть перезрелые желтые бананы с коричневыми пятнами. В этих плодах крахмал полностью превращается в простые сахара, которые вызывают резкий скачок глюкозы в крови.

По некоторым данным, из-за способности сгущать кровь бананы не советуют при варикозном расширении вен, тромбофлебите и после инфарктов, подчеркнул собеседник.

Ранее ученые выяснили, что соединение из кожуры апельсина замедляет развитие хронической болезни почек.

