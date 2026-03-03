Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:22, 3 марта 2026Наука и техника

Популярный цитрусовый фрукт оказался защитником от болезни почек

F&F: Соединение из кожуры апельсина замедляет развитие хронической болезни почек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KamranAydinov / Freepik

Соединение, содержащееся в кожуре апельсина, может замедлять развитие хронической болезни почек, выяснили ученые. Исследование, опубликованное в Food & Function (F&F), показало, что цитроптен — природный компонент из кожуры Citrus sinensis — способен снижать воспаление и защищать ткань почек от повреждения.

Сначала исследователи с помощью компьютерного моделирования определили возможные молекулярные «мишени» вещества. Анализ выявил более 180 потенциальных точек воздействия, связанных с воспалением, окислительным стрессом и фиброзом — процессом рубцевания ткани, который лежит в основе прогрессирования болезни. Затем результаты проверили на модели хронического поражения почек у крыс.

Материалы по теме:
Чем полезен грейпфрут? Польза и вред грейпфрута для организма
Чем полезен грейпфрут?Польза и вред грейпфрута для организма
9 сентября 2023
Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях: советы экспертов
Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях:советы экспертов
16 мая 2024

Эксперимент показал, что при приеме цитроптена в течение трех недель у животных лучше сохранялась функция почек и их структура. Также снижалось накопление внеклеточного матрикса и подавлялись процессы, ведущие к развитию фиброза. Дополнительно соединение активировало механизмы клеточной «очистки» поврежденных митохондрий, что может способствовать восстановлению энергетического баланса клеток.

Авторы подчеркивают, что пока данные получены только на доклиническом этапе. Однако результаты указывают на перспективность природных пищевых соединений как основы для новых подходов к терапии хронической болезни почек, для которой сегодня по-прежнему ограничено число эффективных методов лечения.

Ранее стало известно, что наночастицы сливы снижают выраженность воспаления кишечника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Россияне сожгли забитого кувалдой жителя Мариуполя

    США ударили по району учений флотов Ирана, России и Китая

    Доллар резко подорожал на фоне ситуации вокруг Ирана

    Спецпредставитель Путина призвал ЕС искупить вину перед Россией

    Застрявшим за границей россиянам пришлось покупать билеты на родину за полмиллиона рублей

    В клубе РПЛ отреагировали на информацию о двухмесячной задержке зарплаты

    Директор комика Щербакова сбросил звонок и стал недоступен на фоне отмены концертов

    Экс-полицейский подбросил россиянину наркотики по просьбе его жены и попался

    Медсестра встретила в приложении для знакомств мафиози и невольно стала его сообщницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok