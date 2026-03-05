Реклама

Экономика
15:24, 5 марта 2026Экономика

Набиуллина назвала сроки внесения всех банковских карт граждан в реестр

Глава ЦБ Набиуллина анонсировала создание реестра банковских карт в 2027 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Единый реестр банковских карт россиян создадут в 2027 году. Об этом на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, норма по ограничению числа карт в одном банке должна заработать с 1 сентября. «А через год мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять», — объяснила глава Центрального банка (ЦБ).

О создании такого реестра в ноябре прошлого года рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Тогда он отмечал, что с помощью нового инструмента банки смогут сразу представлять, сколько кредитных карт у клиента, который обращается за предоставлением ему новой карты.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский предположил, что из готовящегося законопроекта об ограничении числа банковских карт для одного человека, скорее всего, уберут пункт о максимальном числе карт одного банка.

Сами ограничения объясняются борьбой с мошенниками, которые используют физических лиц для легализации украденных средств через платежные карты российских банков.

