Политолог назвал единственный выход из ближневосточного конфликта

Политолог Курбанов: Признание США поражения — единственный выход из конфликта

Из конфликта вокруг Ирана есть только один выход, считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Он назвал его в беседе с «Лентой.ру».

«Американцы знали, куда идут и чем рискуют. Они сидят за океанами, у них проблем нет. Прежде чем напасть на Иран, они захватили Венесуэлу, которая первое место занимает по запасам нефти. Страдает евразийский континент, Африка тоже. Иран тоже знал, к чему идет, и был к этому готов. Готов был к этому и Афганистан дважды и побеждал. Иран намного сильнее, чем Афганистан, и победит обязательно», — поделился Курбанов.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что на стороне Ирана также Йемен, ливанское шиитское движение «Хезболла» и Ирак, который полностью перешел под контроль проиранских сил. Кроме того, не стоит забывать про Россию и Китай, обозначил политолог. Последний уже объявил о поддержке Ирана и помогает доставкой оружия, отметил он.

Американцы проигрывают, хотя уже пятый день говорят о том, что якобы побеждают и Ирана уже не существует, при этом Исламская Республика бьет по ним каждый день все сильнее и сильнее, обратил внимание эксперт.

Единственный возможный выход из конфликта, по его мнению, это признание американцами своего поражения и совершения ошибок, а также выплата иранцам компенсаций. В таком случае есть шанс остановить эту войну, убежден политолог. Однако, отметил эксперт, аятолла из Ирана Макарем Ширази, считающийся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, объявил джихад против США и Израиля, а остановить его учеников никто не может.

«Эта битва только начинается. У иранцев очень много оружия. Они могут десятилетиями воевать и ничего не потеряют. В Ираке они сидят у себя дома, им не надо куда-то подплывать, куда-то ехать. Потом они имеют такую же пехоту рядом с Израилем. «Хезболла», [радикальная палестинская группировка] ХАМАС — их очень много. И там уже наземная операция началась против Израиля, а против Ирана нет никакой наземной операции. Они даже высадиться не могут, практически везде Иран контролирует, они недосягаемы. У них еще есть межконтинентальные ракеты, но они их пока не вводят в игру», — высказался Курбанов.

Тем более сейчас назначили духовным лидером Ирана сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабу Хосейни Хаменеи, который более молод и энергичен и имеет сторонников в том числе в оппозиции, добавил эксперт.

Получается, спровоцировали народ. Раньше хотя бы была половина на половину, сейчас весь Иран за то, чтобы воевать до конца. Народ Ирана 47 лет обучали, как бороться против врагов, и религиозно воспитанные люди жаждут умирать ради религии и Родины. Как их победить? Я не понимаю. Насколько надо было быть глупым, чтобы войти в эту войну Маис Курбанов политолог

Ранее Politico сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа оказалась не готова к более масштабному конфликту с Ираном. Об этом якобы говорят попытки США экстренно увеличить ресурсы для эвакуации американцев из стран Ближнего Востока и усилия по наращиванию численности военных, которые занимаются сбором разведданных.

