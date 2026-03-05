Реклама

Россия
13:12, 5 марта 2026Россия

Вырывающееся пламя из окон торгового центра в российском городе попало на видео

В дагестанском Кизляре произошел сильный пожар в торговом центре
Майя Назарова

В дагестанском городе Кизляр произошел сильный пожар в торговом центре «Планета одежда и обуви». Вырывающиеся языки пламени из окон здания попали на видео, ролик опубликовал РЕН ТВ.

На представленных кадрах видно, как российские спасатели борются с огнем.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки в магазине одежды, расположенном на втором этаже торгового центра. Сведений о пострадавших пока не поступало.

До этого стало известно, что из московского торгового центра «РИО» эвакуировали 950 посетителей из-за пожара. Тогда причиной стало возгорание жира в вентиляции кафе. Возникло задымление, в результате случившегося никто не пострадал.

Еще раньше в Кемеровской области в торговом центре «Лапландия» произошел сильный пожар.

