«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами». В Европе пошли на противостояние с Зеленским из-за «Дружбы»

Премьер Словакии Фицо заявил, что не верит Зеленскому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. В ходе пресс-конференции он признался в абсолютном недоверии к нему.

По его словам, повреждения нефтепровода «Дружба», о которых говорит Зеленский, не соответствуют действительности. Премьер сослался на имеющиеся у него спутниковые снимки, подтверждающие, что «повреждения» не мешают транзиту нефти из России в Словакию. Братислава также предложила провести оценку состояния трубопровода, на что украинский лидер упорно не соглашается.

Сначала мы попросили нашего посла поехать туда. Ему не разрешили. Затем посол Евросоюза на Украине попросила посетить это место. Ей тоже не разрешили. Мы предложили создать инспекционную группу. Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет. Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Также Фицо предупредил Зеленского, что тот испытывает терпение Словакии, не возобновляя транзит нефти из России. «Зеленский сколько еще будет нас изводить? Что, мне присоединиться к венграм по вопросу блокирования кредита Украине?» — высказался политик.

Венгрия пошла на противостояние с ЕС из-за «Дружбы»

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан также указал, что Киев пытается скрыть истинные сведения о состоянии трубопровода. «Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по "Дружбе". Они отказываются от инспекций и скрывают правду», — возмутился он.

Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет

Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Поставки по трубопроводу, оператором которого в основном является Россия, были приостановлены Киевом с 27 января. Из-за позиции украинских властей Венгрия заблокировала выделение Украине кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не откроет транзит.

Киев отказался ремонтировать «Дружбу»

Киев не хочет ремонтировать трубопровод «Дружба» без прекращения огня, так как он поставляет российскую нефть «друзьям России». Это изданию Financial Times (FT) объяснил неназванный украинский чиновник. «Зачем нам ремонтировать трубопровод — во время войны и без прекращения огня — который поставляет нефть из России друзьям России?» — задался вопросом собеседник газеты.

Киев планировал использовать «Дружбу» для перекачки каспийской нефти в Европу еще в 2000-х годах. Для этого даже была построена ветка Одесса — Броды, которая должна была соединить черноморские нефтяные терминалы с трубой, однако загрузить трубу в полном объеме было нечем. Также Украина прокачивала по трубопроводу свою нефть. Приостановка поставок в Венгрию и Словакию лишила республику источника доходов, которые могли бы использоваться, чтобы покрыть дефицит бюджета.