Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 5 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали изменить закон о военной службе

В Госдуме призвали расширить право военных на досрочное увольнение
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому военнослужащие смогли бы иметь право на досрочное увольнение со службы в связи с необходимостью ухода за ребенком-инвалидом. Документ есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время документ предусматривает право военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, на досрочное увольнение по семейным обстоятельствам, в частности, в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) ребенка.

«Военнослужащие, занимающиеся воспитанием ребенка-инвалида, такой возможности не имеют, хотя уход за детьми с инвалидностью требует особого внимания. Причем часто — со стороны обоих родителей, да еще и с дополнительными соцгарантиями со стороны государства. Мы предлагаем устранить несовершенство действующего законодательства», — прокомментировал инициативу лидер фракции Сергей Миронов.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об обязательной геномной регистрации для солдат, добровольцев, контрактников, а также сотрудников Росгвардии, участвующих в боевых действиях и контртеррористических операциях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил ударить по израильской Димоне. Атака может обернуться ядерной катастрофой

    В России призвали изменить закон о военной службе

    Возможность лидерства Израиля на Ближнем Востоке оценили

    В России появятся «Супер Гибриды» от Tenet

    В Японии назвали две угрозы здоровому долголетию

    Украине предрекли нехватку ракет из-за ударов США по Ирану

    Мужчин предупредили о провоцирующем уменьшение пениса факторе

    Рядом со школой нашли два чемодана с останками девочек

    Аленка с «памятника Русской Смерти» стала товарным знаком

    Врач раскрыл тайную опасность популярного фрукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok