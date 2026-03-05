В России призвали изменить закон о военной службе

В Госдуме призвали расширить право военных на досрочное увольнение

Депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому военнослужащие смогли бы иметь право на досрочное увольнение со службы в связи с необходимостью ухода за ребенком-инвалидом. Документ есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время документ предусматривает право военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, на досрочное увольнение по семейным обстоятельствам, в частности, в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) ребенка.

«Военнослужащие, занимающиеся воспитанием ребенка-инвалида, такой возможности не имеют, хотя уход за детьми с инвалидностью требует особого внимания. Причем часто — со стороны обоих родителей, да еще и с дополнительными соцгарантиями со стороны государства. Мы предлагаем устранить несовершенство действующего законодательства», — прокомментировал инициативу лидер фракции Сергей Миронов.

