Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:15, 5 марта 2026Экономика

Зарплаты уборщиков в России сравнялись с окладами офисных сотрудников

Manufaqtury: Оклады уборщиков в бизнес-центрах превысили 100 тысяч рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году зарплаты уборщиков в российских бизнес-центрах оказались сопоставимы по размеру с окладами квалифицированных офисных сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Manufaqtury.

За отчетный период ежемесячная оплата труда уборщиков коммерческой недвижимости на внутреннем рынке превысила 100 тысяч рублей в месяц. Это сопоставимо с заработком квалифицированных офисных сотрудников, констатировали эксперты.

Заметный рост окладов был также зафиксирован у наиболее дефицитных специалистов. Речь идет в том числе о сварщиках и слесарях. Так, выполнение стандартной задачи сейчас приносит сварщику в среднем 30-40 тысяч рублей за несколько часов. Что касается инженеров и техников, то их зарплаты в прошлом году увеличились на 50-70 процентов.

Глава компании Ольга Володина объяснила подобную динамику острой нехваткой опытных работников в отрасли и высокой кадровой текучкой. Эти факторы повлекли за собой усиление конкуренции работодателей в борьбе за высококвалифицированных специалистов, констатировала она.

Сопоставимый по динамике рост зарплат в последнее время также фиксировался в сегменте доставки товаров и еды. Так, в 2024 году, например, оклады курьеров в России сравнялись с размером заработной платы начинающих программистов, достигнув 155 тысяч рублей в месяц. Подобную динамику эксперты зафиксировали на фоне сохраняющегося кадрового голода в обеих отраслях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами». В Европе пошли на противостояние с Зеленским из-за «Дружбы»

    Список разрешенных для таксистов машин включает шесть автобрендов

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Педофила отправили на пожизненное по делу о найденной в коллекторе 12-летней девочке

    Подорожание нефти до 100 долларов назвали неизбежным

    Россиянам назвали безопасную для сердца дозу кофе

    В Иране предупредили США о «суровом наказании»

    Названо изменившее до неузнаваемости Ближний Восток катастрофическое событие

    Российский школьник перепутал щелочь с колой и попал в реанимацию

    Мужчина устроил резню в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok