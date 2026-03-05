Зарплаты уборщиков в России сравнялись с окладами офисных сотрудников

Manufaqtury: Оклады уборщиков в бизнес-центрах превысили 100 тысяч рублей

В 2025 году зарплаты уборщиков в российских бизнес-центрах оказались сопоставимы по размеру с окладами квалифицированных офисных сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Manufaqtury.

За отчетный период ежемесячная оплата труда уборщиков коммерческой недвижимости на внутреннем рынке превысила 100 тысяч рублей в месяц. Это сопоставимо с заработком квалифицированных офисных сотрудников, констатировали эксперты.

Заметный рост окладов был также зафиксирован у наиболее дефицитных специалистов. Речь идет в том числе о сварщиках и слесарях. Так, выполнение стандартной задачи сейчас приносит сварщику в среднем 30-40 тысяч рублей за несколько часов. Что касается инженеров и техников, то их зарплаты в прошлом году увеличились на 50-70 процентов.

Глава компании Ольга Володина объяснила подобную динамику острой нехваткой опытных работников в отрасли и высокой кадровой текучкой. Эти факторы повлекли за собой усиление конкуренции работодателей в борьбе за высококвалифицированных специалистов, констатировала она.

Сопоставимый по динамике рост зарплат в последнее время также фиксировался в сегменте доставки товаров и еды. Так, в 2024 году, например, оклады курьеров в России сравнялись с размером заработной платы начинающих программистов, достигнув 155 тысяч рублей в месяц. Подобную динамику эксперты зафиксировали на фоне сохраняющегося кадрового голода в обеих отраслях.