13:34, 5 марта 2026Мир

Заявление Путина о прекращении поставок газа в Европу встревожило Францию

Филиппо: Франция после слов Путина о газе должна отменить санкции против РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Франция должна немедленно отменить санкции против России на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить энергетический кризис. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась! Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США», — написал он, прокомментировав слова президента России Владимира Путина.

Ранее Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. Он отметил, что поручит правительству рассмотреть возможность экспорта российского газа на более перспективные площадки. Лидер России подчеркнул, что в этом шаге нет политической подоплеки.

