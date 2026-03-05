Филиппо: Франция после слов Путина о газе должна отменить санкции против РФ

Франция должна немедленно отменить санкции против России на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить энергетический кризис. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась! Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США», — написал он, прокомментировав слова президента России Владимира Путина.

Ранее Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. Он отметил, что поручит правительству рассмотреть возможность экспорта российского газа на более перспективные площадки. Лидер России подчеркнул, что в этом шаге нет политической подоплеки.