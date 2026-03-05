В России забили тревогу из-за очень похожего на Зеленского опасного человека

Священник Фетисов предупредил об опасном и очень похожем на Зеленского человеке

В Рязанской области забили тревогу из-за очень похожего на Владимира Зеленского опасного вербовщика. Это следует из публикации местного священника Дмитрия Фетисова во «ВКонтакте».

По словам Фетисова, в этом регионе России по церквям ходит «угрюмый» человек с внешностью Зеленского, который зазывает прихожан на частную квартиру, чтобы посещать православный «киноклуб». По совпадению, в беседах мужчина представляется Владимиром.

«Это не шутка. Возможно, идет процесс попытки создания псевдоправославной секты», — предупредил священнослужитель.

