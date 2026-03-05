Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 5 марта 2026Россия

В России забили тревогу из-за очень похожего на Зеленского опасного человека

Священник Фетисов предупредил об опасном и очень похожем на Зеленского человеке
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Рязанской области забили тревогу из-за очень похожего на Владимира Зеленского опасного вербовщика. Это следует из публикации местного священника Дмитрия Фетисова во «ВКонтакте».

По словам Фетисова, в этом регионе России по церквям ходит «угрюмый» человек с внешностью Зеленского, который зазывает прихожан на частную квартиру, чтобы посещать православный «киноклуб». По совпадению, в беседах мужчина представляется Владимиром.

«Это не шутка. Возможно, идет процесс попытки создания псевдоправославной секты», — предупредил священнослужитель.

Ранее сообщалось, что священник Покровского кафедрального собора РПЦ Александр Микушин призвал молиться за «вразумление» российских чиновников из-за замедления работы Telegram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Футболист «Краснодара» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

    Вернувшаяся из Дубая россиянка описала опыт фразой «сидели до четырех утра в убежище»

    Стало известно о контактах России и Турции по угрозам «Турецкому потоку»

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok