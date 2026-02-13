В России священник призвал молиться за «вразумление» чиновников из-за замедления Telegram

Священник Микушин призвал молиться за «вразумление» чиновников из-за Telegram

Священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин призвал молиться за «вразумление» российских чиновников из-за замедления работы Telegram. Таким предложением он поделился на странице во «ВКонтакте».

Священнослужитель подчеркнул, что для многих соотечественников мессенджер стал не просто средством связи, но и «пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему».

По мнению Микушина, одуматься следует сотрудникам Роскомнадзора и Минцифры. «Давайте просто помолимся о том, чтобы диалог в нашем обществе оставался возможным, а слово — услышанным», — написал священник.

В Роскомнадзоре рассказали, что работу Telegram продолжат ограничивать до устранения нарушений.

Основатель мессенджера Павел Дуров, комментируя сложившуюся ситуацию в РФ, подчеркнул, что платформа выступает за свободу слова и конфиденциальность.