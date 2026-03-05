Женщина прошла через сканер в аэропорту и лишилась импланта

PYOK: Металлодетектор аэропорта в США сломал спинномозговой имплант пассажирки

Прибывшую в аэропорт США женщину заставили пройти через сканер, несмотря на наличие у нее спинномозгового импланта — в итоге она лишилась его. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, инцидент произошел в аэропорту Атланты в мае 2024 года, однако подробности появились недавно. Во время досмотра Керри Томас обратилась к сотруднику Управления транспортной безопасности США (TSA), предоставив ему справку о наличии спинного стимулятора, однако офицер настоял на том, чтобы пассажирка прошла металлодетектор, проигнорировав медицинские противопоказания.

Томас обратилась к другому сотрдунику, но тот также отказал ей в личном досмотре и потребовал прохождения рамки, заверив, что устройство откалибровано и не повлияет на технику. В итоге посетительницу воздушной гавани ударило током, она почувствовала сильную боль, а ее имплант оказался сломан.

На данный момент пострадавшая обратилась с иском против Соединенных Штатов в суд, требуя от государства и сотрудников TSA права на компенсацию физического и морального вреда, а также расходы на повторное лечение.

