Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:38, 2 февраля 2026Путешествия

Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

Авиакомпания развернула россиян перед посадкой и поплатилась миллионным штрафом
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Авиакомпания Pegasus Airlines развернула россиян в аэропорту прямо перед посадкой из-за подозрения в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Иск подали Александра Долгих, Екатерина и Александр Слесаревы. Согласно ему, в октябре 2024 года Александр приобрел билеты для трех пассажиров на рейс из турецкого Даламана в Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле за 101 тысячу рублей. В день вылета — 29 октября — компания отдыхающих прибыла в аэропорт и получила электронные посадочные. Однако на стойке регистрации им сообщили, что бронирование аннулировано.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Позднее выяснилось, что причиной стало подозрение в мошенничестве при оплате дополнительного багажа. Московский районный суд Санкт-Петербурга не увидел правовых оснований для отказа в посадке и одобрил иск россиян. В итоге авиакомпания поплатилась почти миллионным штрафом — с нее взыскали 937,4 тысячи рублей.

Ранее российскую авиакомпанию S7 обязали выплатить 200 тысяч рублей за плохое обращение с инвалидом. Тогда семья не попала на рейс из-за опоздания специальной машины для перевозки маломобильных граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

    Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

    Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

    Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

    Вор в законе Крамор заставил россиянку пополнить общак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok