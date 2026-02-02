Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

Авиакомпания развернула россиян перед посадкой и поплатилась миллионным штрафом

Авиакомпания Pegasus Airlines развернула россиян в аэропорту прямо перед посадкой из-за подозрения в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Иск подали Александра Долгих, Екатерина и Александр Слесаревы. Согласно ему, в октябре 2024 года Александр приобрел билеты для трех пассажиров на рейс из турецкого Даламана в Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле за 101 тысячу рублей. В день вылета — 29 октября — компания отдыхающих прибыла в аэропорт и получила электронные посадочные. Однако на стойке регистрации им сообщили, что бронирование аннулировано.

Позднее выяснилось, что причиной стало подозрение в мошенничестве при оплате дополнительного багажа. Московский районный суд Санкт-Петербурга не увидел правовых оснований для отказа в посадке и одобрил иск россиян. В итоге авиакомпания поплатилась почти миллионным штрафом — с нее взыскали 937,4 тысячи рублей.

Ранее российскую авиакомпанию S7 обязали выплатить 200 тысяч рублей за плохое обращение с инвалидом. Тогда семья не попала на рейс из-за опоздания специальной машины для перевозки маломобильных граждан.