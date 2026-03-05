Жители Ленобласти пожаловались на нелегальные свалки возле жилых домов

Жители села в Ленобласти пожаловались на нелегальные свалки возле жилых домов

Жители одного из сел в Ленинградской области пожаловались на нелегальные свалки на улицах вблизи жилых домов. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

Речь идет о населенном пункте Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе. Мусорные холмы там появились на пустыре возле пересечения Фабричной улицы и Большого Конюшенного проезда — вокруг него построены жилые дома, а также расположена долговременная огневая точка времен ВОВ. «20 февраля на один из участков утром был сброшен мусор, четыре самосвала. Далее мы увидели, что и на другие участки был сброшен мусор. На все наши жалобы мы получили один ответ: что они ничего не могут сделать, так как это частная собственность. Собственник этого участка тоже написал заявление. Далее выяснилось, что этот мусор вывозят и на территории муниципальных земель рядом с поселком», — пожаловалась одна из местных жительниц. По ее словам, никто не заинтересован в решении проблемы.

В свою очередь, эконадзор Ленобласти в соцсетях отчитался о том, что передал данные о проблемных участках в работу экологической милиции региона. В ведомстве заверили, что направят отчет в комитет по экологическому надзору.

Ранее жители Азова в Ростовской области пожаловались на ядовитый дым от разрастающейся нелегальной свалки. Местные жители окрестили происходящее геноцидом.

