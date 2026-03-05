Реклама

Россия
12:12, 5 марта 2026Россия

Жители российского города заявили о хлопке около нефтеперерабатывающего завода

Ura.ru: Жители Тюмени заявили о хлопке около нефтеперерабатывающего завода
Майя Назарова

Фото: Павел Симаков / РИА Новости

Жители Тюмени заявили о хлопке около нефтеперерабатывающего завода в районе Антипино. Об этом стало известно Ura.ru.

Одна из горожанок рассказала, что в сторону российского предприятия последовали автомобили с мигалками. Женщина отметила, что связь и мобильный интернет в районе города не пропали.

В региональном управлении МЧС и правоохранительных органах пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что на химическом заводе в Дзержинске Нижегородской области произошел пожар. Подчеркивалось, что возгорание возникло во время ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов. Его оперативно локализовали. Никто из сотрудников тогда не пострадал.

Еще раньше стало известно о взрыве на химическом заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке.

