09:24, 6 марта 2026Путешествия

Аэропорт популярного курортного города России перестал принимать самолеты

Росавиация: Аэропорт Геленджика перестал принимать и выпускать самолеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Аэропорт популярного курортного города России перестал принимать и выпускать самолеты утром 6 марта — речь идет о Геленджике. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что в авиагавани действуют временные ограничения с 6:44 по московскому времени.

UPD: Аэропорт Геленджика возобновил работу в 9:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Минтранс России продлил рекомендацию приостановить продажу билетов на Ближний Восток до 14 марта. В рекомендациях ведомства говорится о таких странах, как Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.

