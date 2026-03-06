Реклама

11:51, 6 марта 2026Мир

Американский истребитель разбился в Кувейте

NAYA: В Кувейте разбился военный истребитель F-18
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Американский военный истребитель F-18 разбился в Кувейте. Об этом сообщает агентство NAYA в своем Telegram-канале.

«В Кувейте разбился военный самолет», — говорится в сообщении.

Агентство также опубликовало видео очевидца с кадрами падения истребителя. В нем уточняется, что истребитель упал в 3 районе города Эль-Джахра, расположенного в центральной части Кувейта.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил атаку на американский истребитель F-15 утром 4 марта. В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) заявило, что слухи о сбитом американском самолете не соответствуют действительности.

