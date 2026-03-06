Реклама

17:31, 6 марта 2026

Артемий Лебедев поспорил с восхитившимся японским туалетом Варламовым

Лебедев не согласился с высокой оценкой Варламова общественному туалету в Японии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поспорил с блогером Ильей Варламовым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), похвалившим общественный туалет в японском поселке. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер комментировал новость о том, что Варламов назвал туалет на острове Хоккайдо достопримечательностью. «В Японии есть гораздо более красивые толчки. Это какая-то *** из 1980-х годов из стеклоблоков», — заявил Лебедев.

Он также обратил внимание на то, что на стене у входа в туалет протянут провод в пластиковом обрамлении, который, по мнению Лебедева, портит внешний вид здания. «Как в худших прямо наших русских традициях», — заключил блогер.

Варламов посетил поселок Иванай на Хоккайдо и восхитился местным туалетом в конце февраля. Он назвал уборную произведением искусства и удивился тому, что внутри здания посажены живые растения.

