22:15, 6 марта 2026Мир

Белый дом назвал конечную цель операции в Иране

Белый дом: Конечная цель США в Иране — исключить угрозу со стороны Тегерана
Марина Совина
Фото: Craig Hudson / Reuters

Конечная цель военной операции США в Иране заключается в том, чтобы исключить угрозу Вашингтону и американским войскам на Ближнем Востоке со стороны Тегерана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время общения с журналистами.

Помимо этого Соединенные Штаты добиваются уничтожения военно-морских сил Исламской Республики и нейтрализации угрозы баллистических ракет. Кроме того, среди планов Вашингтона добиться гарантии, что Тегеран никогда не сможет получить ядерное оружие, добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал полной капитуляции Ирана. Он подчеркнул, что до этого момента не будет никакого соглашения между Вашингтоном и Тегераном. «После этого мы вместе с нашими союзниками будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения и сделать его экономически сильнее, чем когда-либо», — отметил американский лидер.

