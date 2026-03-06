Реклама

6 марта 2026

Chery прекратила продажу популярного в России кроссовера

Chery удалила информацию о кроссовере Tiggo 4 с официального сайта в России
Марина Аверкина

Фото: Go Nakamura / Reuters

С российского сайта бренда Chery удалена информация о кроссовере Tiggo 4. Эксперты портала Auto.ru предполагают, что это может быть связано с окончанием продаж модели на российском рынке. При этом у дилеров еще могут быть складские остатки.

По информации источника, в представительстве китайского производителя «открыто намекнули», что дальнейшее расширение продуктовой линейки будет осуществляться под брендом Tenet.

Chery Tiggo 4 дебютировал на российском авторынке осенью 2024 года, придя на смену популярной версии Tiggo 4 Pro. Кроссовер оснащался двумя силовыми установками объемом 1,5 литра — безнаддувным мотором мощностью 113 лошадиных сил и турбированным двигателем мощностью 147 сил. В первом случае агрегат работал в паре с механической трансмиссией или вариатором, во втором — комплектовался исключительно шестидиапазонным «роботом». Стоимость машин 2025 года выпуска варьировалась от 2 039 000 до 2 670 000 рублей.

Актуальная официальная линейка Chery в России включает кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, а также седан Arrizo 8. Среди моделей Tenet есть аналог Tiggo 4 — Tenet T4, который оснащается идентичными силовыми агрегатами, включая полноприводную версию. Стоимость модели — от 2 039 000 до 2 659 000 рублей в зависимости от типа двигателя, комплектации и года выпуска.

Ранее эксперты страховой компании «Росгосстрах» проанализировали статистику обращений по полисам каско и выявили главные ошибки женщин за рулем.

