«Циан» перестанет выдавать ипотеку

«Циан» закрыл финансовую платформу для ипотечных сделок

Сервис «Циан» перестанет оформлять ипотеку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как передает агентство, дочерняя структура группы «Циан», «Финансовая платформа», вышла из реестра операторов финансовых платформ Центробанка, в котором находилась с 2023 года. Решение объяснили необходимостью замены технологий по подбору и дистанционному получению ипотеки.

Статус оператора финансовой платформы позволяет автоматически заполнять анкету на получение ипотеки данными из цифрового профиля клиента на «Госуслугах» без посещения офиса банка. Все действующие договоры между компанией, клиентами и банками-участниками уже прекращены. Однако сервис подбора ипотечных программ на сайте продолжит работать.

Ранее эксперты предрекли ипотечную зиму в России. Рынок жилищного кредитования может столкнуться с охлаждением при резком падении спроса на семейную ипотеку, которая служит драйвером. Если рыночные ставки не понизятся, объемы выдачи ипотеки не дотянут до 4 триллионов рублей, а цены на новостройки, лишившись искусственной поддержки спроса, начнут падать. При этом покупатели затихнут, выжидая дальнейшего падения цен и ставок.