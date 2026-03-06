Юшков: Индия увеличила закупки российской нефти независимо от воли США

США «разрешили» Индии закупать российскую нефть, от которой страна и так не отказывалась. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

По его словам, Вашингтон в очередной раз сделал вид, что все происходит с его ведома. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Индия и без разрешения США ощутимо увеличила поставки российского топлива, заметил эксперт.

«Предыдущее сокращение [закупок нефти Индией] было скорее временным тактическим ходом. Причем часть объема углеводородов Дели просто записывал как энергоноситель от неизвестного поставщика», — сделал акцент Юшков.

Он напомнил, что ранее Верховный суд признал незаконными пошлины главы Белого дома Дональда Трампа, которыми оказывалось давление на Индию. Так что теперь, по мнению эксперта, Дели нет смысла поддаваться Вашингтону. «Кроме того, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии. (…) Поэтому для Дели является оптимальным вариантом рост закупок российского энергоносителя», — резюмировал специалист.

Ранее Минфин США заявил о выдаче 30-дневной лицензии, позволяющей Индии приобретать российскую нефть. Речь шла о топливе, уже находящемся в морских танкерах.