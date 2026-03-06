Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:05, 6 марта 2026Силовые структуры

Дело жестоких подростков раскрыли в российском регионе

В Чите пройдет суд над тремя мужчинами за расправы в 2002 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Чите пройдет суд над тремя мужчинами за расправы в 2002 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Раскрыть преступления удалось спустя 20 лет благодаря анализу ДНК и тактически грамотным допросам. Дело передано в суд. Обвиняемые под стражей. На момент преступлений двое из них были несовершеннолетними.

По версии следствия, в июле 2002 года фигуранты расправились с мужчиной, который пытался помешать им украсть имущество из гаража. В декабре того же года они расправились с попутчиком во время ссоры — его сожгли и вывезли в лес. После этого злоумышленники расправились с 15-летним соучастником, который собирался заявить в полицию.

Ранее в Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома на улице Пражской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОАЭ задумали принять неожиданные меры против Ирана

    Российские военные обнаружили подземный город ВСУ в Харьковской области

    В российском городе накрыли подпольный банк с миллионными оборотами

    АвтоВАЗ прокомментировал переход на сокращенную рабочую неделю

    Россиян предупредили об уловке мошенников в Telegram перед 8 Марта

    Стало известно о риске затопления в российских регионах

    Дочь Джуда Лоу без бюстгальтера пришла на Неделю моды в Париже

    Передача данных о молодежных организациях обернулась в России делом о госизмене

    Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки

    Более половины машин в Россию начали ввозить по параллельному импорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok