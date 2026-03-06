Дело жестоких подростков раскрыли в российском регионе

В Чите пройдет суд над тремя мужчинами за расправы в 2002 году

В Чите пройдет суд над тремя мужчинами за расправы в 2002 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Раскрыть преступления удалось спустя 20 лет благодаря анализу ДНК и тактически грамотным допросам. Дело передано в суд. Обвиняемые под стражей. На момент преступлений двое из них были несовершеннолетними.

По версии следствия, в июле 2002 года фигуранты расправились с мужчиной, который пытался помешать им украсть имущество из гаража. В декабре того же года они расправились с попутчиком во время ссоры — его сожгли и вывезли в лес. После этого злоумышленники расправились с 15-летним соучастником, который собирался заявить в полицию.

Ранее в Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома на улице Пражской.