Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 5 марта 2026Россия

Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

В Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома на улице Пражской. По данным портала V1.ru, спасти россиянку не удалось.

Очевидцы пояснили, что на вид женщине около 90 лет. До инцидента соседи слышали крик. «К ней периодически приезжал сын. Был ли кто-то дома на момент ЧП — неизвестно», — поделились горожане.

Труп уже увезли судмедэксперты. В региональном следственном управлении пока не комментировали произошедшее.

До этого сообщалось, что многодетные родители выпали из окна многоэтажки в Новой Москве и не выжили. Соседи отметили, что пара была дружелюбной и общительной. Глава семейства занимался бизнесом. У россиян остались трое детей.

Еще раньше пытавшуюся сбежать к молодому человеку 19-летнюю девушку обнаружили под окнами дома с травмами в Волгоградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Российский Т-80БВМ выдержал 18 ударов дронов ВСУ

    В России отреагировали на слова Рютте о вступлении НАТО в войну с Ираном

    Объем доступных для расходов средств ФНБ упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok