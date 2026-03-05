Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

В Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома

В Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома на улице Пражской. По данным портала V1.ru, спасти россиянку не удалось.

Очевидцы пояснили, что на вид женщине около 90 лет. До инцидента соседи слышали крик. «К ней периодически приезжал сын. Был ли кто-то дома на момент ЧП — неизвестно», — поделились горожане.

Труп уже увезли судмедэксперты. В региональном следственном управлении пока не комментировали произошедшее.

