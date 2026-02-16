Реклама

19:33, 16 февраля 2026Россия

Российская многодетная пара выпала из окна многоэтажки и не выжила

Многодетные родители выпали из окна многоэтажки в Новой Москве и не выжили
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Многодетные родители выпали из окна многоэтажного дома в ЖК «Саларьево Парк» в Новой Москве и не выжили. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Соседи отметили, что пара была дружелюбной и общительной. Глава семейства занимался бизнесом. У россиян остались трое детей.

К месту трагедии прибыли следователи и криминалисты. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого стало известно, что пытавшуюся сбежать к молодому человеку 19-летнюю девушку нашли под окнами дома с травмами в Волгоградской области.

Ее в тяжелом состоянии увезли медики. Сейчас она проходит лечение в больнице имени Фишера. В правоохранительных органах подтвердили, что горожанка выпала из окна. По их данным, признаков криминала нет.

Еще раньше жительница Новосибирска выпала из окна 13-го этажа и выжила благодаря заснеженному козырьку подъезда.

