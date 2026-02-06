Пытавшуюся сбежать к молодому человеку 19-летнюю россиянку нашли под окнами дома

Пытавшуюся сбежать к молодому человеку 19-летнюю девушку нашли под окнами дома с травмами под Волгоградом. Об этом стало известно порталу V1.ru.
По сведениям издания, россиянка выпала из окна. Предположительно, родители запрещали ей общаться с возлюбленным и заперли в квартире.
Девушку в тяжелом состоянии увезли медики. Сейчас она проходит лечение в больнице имени Фишера.
В правоохранительных органах подтвердили, что горожанка выпала из окна, по их данным, признаков криминала нет.
До этого сообщалось, что жительница Новосибирска выпала из окна 13-го этажа и выжила благодаря заснеженному козырьку подъезда.
Еще раньше в Екатеринбурге врачи спасли беременную после того, как она упала с высоты 10 метров, что эквивалентно падению с третьего-четвертого этажа.