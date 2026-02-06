Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 6 февраля 2026Россия

Пытавшуюся сбежать к молодому человеку 19-летнюю россиянку нашли под окнами дома

Пытавшуюся сбежать к возлюбленному девушку нашли под окнами дома под Волгоградом
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Типичный Волжский»

Пытавшуюся сбежать к молодому человеку 19-летнюю девушку нашли под окнами дома с травмами под Волгоградом. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям издания, россиянка выпала из окна. Предположительно, родители запрещали ей общаться с возлюбленным и заперли в квартире.

Девушку в тяжелом состоянии увезли медики. Сейчас она проходит лечение в больнице имени Фишера.

В правоохранительных органах подтвердили, что горожанка выпала из окна, по их данным, признаков криминала нет.

До этого сообщалось, что жительница Новосибирска выпала из окна 13-го этажа и выжила благодаря заснеженному козырьку подъезда.

Еще раньше в Екатеринбурге врачи спасли беременную после того, как она упала с высоты 10 метров, что эквивалентно падению с третьего-четвертого этажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Популярная певица прибегла к обезболивающим из-за прически на «Грэмми»

    Названы автобренды с минимальными продажами на вторичном рынке

    США начали готовиться к смене режима в Иране

    Бездыханного россиянина с раздробленным черепом нашли на пляже в Таиланде

    В США назвали победителя в битве американского «Трампа» и российского «Адмирала Нахимова»

    Появились связанные с Пригожиным подробности о пережившем покушение российском генерале

    В России указали на желание Киева сорвать соглашение по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok