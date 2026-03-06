Реклама

03:00, 6 марта 2026Из жизни

Девушка получила огнестрельное ранение в зад на похоронах матери

В Бразилии 27-летняя девушка пережила загадочное покушения на похоронах матери
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Бразилии девушка из муниципалитета Сан-Лоренсу, штат Минас-Жерайс, пережила загадочное покушение не похоронах матери. Об этом пишет Need To Know.

27-летняя Аманда Арантес вместе с другими скорбящими шля за катафалком по центру города, когда перед машиной выехали двое молодых людей на мотоцикле. Они медленно проехали навстречу процессии, а когда находились рядом Арантес, пассажир выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в нее.

Девушка попыталась убежать, но упала и самостоятельно подняться не смогла. Преступники сразу же скрылись. Арантес получила огнестрельные ранения в ягодицу и туловище, ее доставили в больницу. Врачи заявили, что одна из пуль прошла близко от позвоночника. Также у пациентки наблюдаются проблемы с речью.

28 февраля полиция задержала одного из нападавших и обнаружила брошенный мотоцикл в лесу за городом. Тем не менее причины нападения на Арантес остаются неизвестными. По словам следователей, арестованный дает противоречивые показания.

Ранее в Бразилии бандиты расправились с известным театральным актером. Мужчина ставил спектакли о жизни беднейших районов и вел блог, посвященный борьбе с преступностью.

