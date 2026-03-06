Реклама

06:00, 6 марта 2026

Девушка с аномальным обонянием назвала болезнь с самым дурным запахом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: sruilk / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Edenevie рассказала, что у нее достаточно редкая аномалия. Девушка обладает невероятно чутким обонянием и может чувствовать запахи болезней, причем нередко еще до появления первых симптомов.

«Это отчетливый затхлый, слегка металлический и сухой запах, который исчезает по мере выздоровления. Впервые я заметила эту свою способность после пребывания в больнице в подростковом возрасте, и с годами поняла, что она удивительно устойчива», — написала девушка.

По ее словам, некоторые болезни имеют свой особенный запах. Наиболее запоминающимся в этом контексте она назвала грипп, который издает ужасный аромат «сухой, затхлой, кислой каши».

«Самый странный запах? Рак. Он — один из немногих, которые выделяются немного сильнее на фоне других. Он гораздо тоньше, но это буквально запах гнили. Просто ужасно», — отметила автор.

Ранее парень с исключительным обонянием рассказал о самом странном запахе. По его словам, его источают тараканы, а сам аромат он описал словами «влажный и жирный».

    

