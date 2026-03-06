Девушкам с большой грудью назвали распространенные ошибки при выборе бюстгальтера

DM: Бюстгальтер с маленькими чашками не подходит девушкам с большой грудью

Консультант по нижнему белью Кэти Вейр назвала девушкам с большой грудью распространенные ошибки при выборе бюстгальтера. Ее комментарий публикует Daily Mail (DM).

По словам эксперта, одна из самых популярных ошибок — это бюстгальтеры со слишком большим обхватом под грудью, из-за чего они не поддерживают и не приподнимают ее должным образом. Кроме того, Вейр отметила, что по этой причине девушки туго затягивают лямки на плечах. Однако, как отмечает специалистка, это решение негативно влияет на осанку и вызывает боли в спине.

В то же время собеседница издания указала на бюстгальтеры со слишком маленькими чашками. Она объяснила, что такие модели не подходят обладательницам пышного бюста, поскольку они создают так называемый эффект «второй груди», возникающий из-за врезания верхнего края чашки в грудь и подмышку. «Многие женщины принимают это за лишний жир, но это не так. Бюстгальтер с правильно подобранной чашкой будет поддерживать всю грудь», — подчеркнула Вейр.

