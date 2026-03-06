Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:03, 6 марта 2026Ценности

Девушкам с большой грудью назвали распространенные ошибки при выборе бюстгальтера

DM: Бюстгальтер с маленькими чашками не подходит девушкам с большой грудью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Voyagerix / Shutterstock / Fotodom

Консультант по нижнему белью Кэти Вейр назвала девушкам с большой грудью распространенные ошибки при выборе бюстгальтера. Ее комментарий публикует Daily Mail (DM).

По словам эксперта, одна из самых популярных ошибок — это бюстгальтеры со слишком большим обхватом под грудью, из-за чего они не поддерживают и не приподнимают ее должным образом. Кроме того, Вейр отметила, что по этой причине девушки туго затягивают лямки на плечах. Однако, как отмечает специалистка, это решение негативно влияет на осанку и вызывает боли в спине.

В то же время собеседница издания указала на бюстгальтеры со слишком маленькими чашками. Она объяснила, что такие модели не подходят обладательницам пышного бюста, поскольку они создают так называемый эффект «второй груди», возникающий из-за врезания верхнего края чашки в грудь и подмышку. «Многие женщины принимают это за лишний жир, но это не так. Бюстгальтер с правильно подобранной чашкой будет поддерживать всю грудь», — подчеркнула Вейр.

В феврале эксперт по нижнему белью и основательница бренда Maison SL Сусана Лорена раскрыла простые способы выбрать идеальный бюстгальтер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно и с одним условием разрешили Индии закупать нефть у России. Почему?

    Производство вина в России обрушилось

    Поклонская сделала заявление о травле в свой адрес

    Раскрыт способ достигнуть здоровой продолжительности сна

    Киев обвинил Будапешт в захвате семи украинцев

    Лишенный родительских прав россиянин выслушал приговор за аферу с выплатами сына-бойца СВО

    В Италии призвали ввести санкции против США

    Утро жителей российского города-курорта началось с землетрясения

    ВСУ уличили в одном действии на поле боя

    Зеленского назвали шантажистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok