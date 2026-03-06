Для перехвата российских «охотников за подлодками» у Аляски подняли 12 самолетов

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) применило 12 самолетов для перехвата дальних противолодочных самолетов Ту-142 авиации Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает Defense News (DN).

Для перехвата подняли два истребителя F-35 Lightning II и два F-22 Raptor Военно-воздушных сил США, которые сопровождали четыре самолета-заправщика KC-135 Stratotanker. Также в этом эпизоде задействовали «летающий радар» E-3 Sentry, канадские CF-18 Hornet и заправщик CC-150 Polaris.

«Охотники за подлодками» выполняли полет у опознавательных зон системы противовоздушной обороны (ПВО) Аляски и Канады. При этом NORAD подчеркнуло, что самолеты ВМФ России оставались в международном воздушном пространстве.

В апреле 2025 года летчик истребителя Воздушно-космических сил России, который сопровождал Ту-142 в районе Аляски, показал опасное сближение с американским F-35.