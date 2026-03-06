Дочь Джуда Лоу без бюстгальтера пришла на Неделю моды в Париже

Дочь британского актера Джуда Лоу, модель и блогерша Айрис Лоу в откровенном образе пришла на Неделю моды в Париже. Кадр публикует Daily Mail.

25-летняя наследница актера посетила показ дизайнера Изабель Маран в бежевом топе на широких бретелях с расстегнутыми пуговицами в области декольте. При этом манекенщица отказалась от бюстгальтера. Кроме того, она надела зауженные к низу штаны графитового оттенка, дополнив образ босоножками.

На мероприятии также присутствовали американская модель Эшли Грэм и немецкая актриса Диана Крюгер.

В феврале дочь Джуда Лоу разделась догола для модного бренда. Модель стала лицом модной обувной марки Timberland.