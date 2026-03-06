Реклама

Силовые структуры
17:27, 6 марта 2026Силовые структуры

Два юных диверсанта собирались пустить под откос поезд в российском регионе

В Тамбове диверсантам дали 13 и 21 год колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Надалинский / Коммерсантъ

В Тамбове одного из двух молодых россиян признали виновным в государственной измене, обучению и подготовке к диверсии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Как установил суд, 28 декабря 2023 года молодые люди по заданию куратора совершили поджог релейных шкафов на станции Бокино, вылив на них заранее подготовленную зажигательную смесь. Кроме того, один из диверсантов готовился пустить поезд под откос с помощью установки на рельсы тормозного башмака. Одному дали 21 год колонии, второй не увидит свободы 13 лет.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил работавшего в регионе на Украину диверсанта к 19 годам лишения свободы.

