Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:16, 6 марта 2026Мир

Еврокомиссия отреагировала на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) считает угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми. Об этом заявил в ходе брифинга представитель ЕК Олоф Жилл, передает РИА Новости.

«Еврокомиссия очень четко заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Угроз в адрес стран — участниц ЕС быть не должно. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу», — подчеркнул европейский представитель.

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Орбаном. В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    В России собрались компенсировать утильсбор за машины некоторым водителям

    Мужчина преследовал девушку и хотел увезти с собой в Подмосковье

    Женщин предупредили о шести ведущих к раку груди привычках

    В России прокомментировали сообщения о передаче Ирану информации о базах США

    Лишенный гражданства России комик раскрыл стоимость медицины в Европе

    Туристка из США застряла в Катаре и вернулась домой на частном джете с советником Трампа

    Губернатор сообщил о раненном в отселенном населенном пункте мирном жителе

    Трампу поставили серьезный диагноз

    Куценко призвал не заставлять женщин работать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok