Еврокомиссия отреагировала на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми

Европейская комиссия (ЕК) считает угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми. Об этом заявил в ходе брифинга представитель ЕК Олоф Жилл, передает РИА Новости.

«Еврокомиссия очень четко заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Угроз в адрес стран — участниц ЕС быть не должно. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу», — подчеркнул европейский представитель.

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Орбаном. В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем.