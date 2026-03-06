Представитель Еврокомиссии: ЕК известна причина остановки трубопровода «Дружба»

Европейской комиссии известно, что на самом деле происходит с нефтепроводом «Дружба». Об этом РИА Новости сообщил представитель ЕК Олоф Жилл.

«Тот факт, что я не сообщаю вам каждую деталь каждого разговора, не означает, что мы не знаем, что происходит. Мы полностью осведомлены о происходящем», — сказал он. При этом собеседник агентства не стал раскрывать подробности.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» сейчас блокируют на Украине те, кто организовал в 2022 году теракт на газопроводах «Северный поток». Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба».