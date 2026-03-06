Евросоюзу предрекли полный энергетический коллапс

Дмитриев заявил, что Евросоюз ожидает полный энергетический коллапс

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз ожидает полный энергетический коллапс. Такое мнение он выразил в соцсети X.

«Это рассвет новой эры — эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы (фон дер Ляйен — прим. «Ленты.ру»), Каи (Каллас — прим. «Ленты.ру») и других русофобов», — написал Дмитриев.

Дмитриев отметил, что Евросоюз отказался от энергоносителей из России, тем самым «выстрелив себе в ногу, что ни одной ноги не осталось».

Ранее Дмитриев заявил, что существует угроза мировой продовольственной безопасности из-за подорожания удобрений. По его словам, стоимость удобрений увеличивается, так как они остаются запертыми в Ормузском проливе, который Иран перекрыл после начала боевых действий на Ближнем Востоке.