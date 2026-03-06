Реклама

Экономика
07:45, 6 марта 2026Экономика

Подорожание удобрений назвали угрозой для продовольственной безопасности

Дмитриев: Подорожание удобрений угрожает мировой продовольственной безопасности
Вячеслав Агапов
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Подорожание удобрений угрожает мировой продовольственной безопасности. Так назвал рост цен в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам эксперта, удобрения дорожают, так как они остаются запертыми в Ормузском проливе, который Иран перекрыл после начала боевых действий на Ближнем Востоке.

«Мировая продовольственная безопасность находится под угрозой из-за резкого роста цен на удобрения, которые заперты в Ормузском проливе», — пояснил Дмитриев.

Через соединяющий Персидский и Оманский заливы с Аравийским морем пролив идет значительная доля мировых потоков ключевых компонентов для производства удобрений. Порядка 44 процентов мировой торговли серой, порядка 31 процента мочевины, 18 процентов аммиака и 15 процентов фосфатов направляются через этот регион.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

