Глава МИД Израиля раскрыл цель операции против Ирана

Глава МИД Саар: Если бы Израиль не действовал, то Иран получил бы ядерное оружие

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что если бы масштабная военная операция против Ирана не началась, то Исламская Республика в итоге могла бы обзавестись ядерным оружием. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.

«Я сказал, что если бы мы не действовали сейчас, иранский режим вскоре спрятал бы свою ядерную программу глубоко под землю, и Иран получил бы ядерное оружие, как Северная Корея», — написал он по итогам разговора с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

При этом глава израильского МИД отметил важность укрепления отношений с Японией. «Я считаю, что сейчас есть возможность еще больше укрепить наши тесные двусторонние связи», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне долгих судебных разбирательств против него.