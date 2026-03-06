Иран не выступит на Паралимпиаде

Сборная Ирана не выступит на Паралимпиаде-2026 в Италии

Сборная Ирана не выступит на Паралимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК) в пятницу, 6 марта.

Иран должен был представлять один спортсмен — лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи. Он планировал выступить в двух дисциплинах.

«Из-за конфликта на Ближнем Востоке участник Паралимпиад в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 не может безопасно добраться до Италии», — объяснили в оргкомитете Игр. В МПК уточнили, что пытались разработать для Мианеи альтернативные маршруты, но не смогли найти подходящий для спортсмена вариант.

Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В них примут участие шесть российских спортсменов, они будут соревноваться с флагом и гимном.

3 марта в Международном олимпийском комитете (МОК) высказались об отстранении израильских и американских спортсменов. Руководство организации отказалось вводить против них санкции, сославшись на то, что олимпийское движение должно сохранять нейтралитет. В результате паралимпийцы этих стран выступят в Италии.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран атаковал территорию Израиля, а также американские военные базы во многих странах Ближнего Востока.