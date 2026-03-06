Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 6 марта 2026Мир

Иран применил сверхтяжелые ракеты против Израиля

КСИР: Иран применил ракету Khorramshahr-4 в ходе 22-й волны ударов по Израилю
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tasnim News Agency / wikipedia

Иран начал новую волну ударов по Израилю, в ходе которых применил сверхтяжелую баллистическую ракету средней дальности Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»). Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает агентство Tasnim.

«22-я волна операции... началась с массированного запуска ракет "Хорремшехр-4", "Хейбар" и "Фаттах" по сердцу оккупированных территорий», — сказано в сообщении.

Другие подробности атаки пока не приводятся.

Ранее агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что Иран применит новейшие баллистические ракеты в ходе очередных ответных ударов. «Ожидается, что в ближайшие дни будет применен новый стиль атак с помощью передовых и редко используемых ракет большой дальности», — говорится в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Участницу банды похитителей освободили из российской колонии после родов

    Алиев распорядился повысить уровень готовности армии

    Продажи заграничных туров рухнули из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

    206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

    Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

    Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

    Покупка одного вида жилья в России станет выгоднее

    Трамп разгромил Зеленского и похвалил Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok