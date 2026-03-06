Иран сравнил США с нацистской Германией

Замглавы МИД Ирана Хатибзаде: Американцы ведут себя как нацистская Германия

Американцы ведут себя как нацистская Германия, атакуя фрегат ВМС Ирана IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает агентство Tasnim в Telegram-канале.

По словам замглавы иранского МИД, судно прибыло по приглашению «индийских друзей» для участия в международных учениях, его присутствие носило церемониальный характер, на фрегате также не было вооружения.

«Подобное происходило только во Вторую мировую войну, когда нацисты атаковали гражданские суда вдали от районов боевых действий. Поэтому, [США], нападая на невооруженное церемониальное судно, по сути, следуют той же процедуре, что и во времена нацистской Германии. Это очень прискорбно», — сказал он.

Он также подчеркнул, что Иран не оставит это событие без внимания.

Ранее стало известно, что количество жертв на иранском фрегате IRIS Dena, атакованном США у берегов Шри-Ланки, превысило 100 человек. В постпредстве Ирана в ООН заявили, что рассматривают действия США как безрассудную атаку, нарушающую фундаментальные принципы международного права и свободы навигации.