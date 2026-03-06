Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 6 марта 2026Мир

Иран сравнил США с нацистской Германией

Замглавы МИД Ирана Хатибзаде: Американцы ведут себя как нацистская Германия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Американцы ведут себя как нацистская Германия, атакуя фрегат ВМС Ирана IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает агентство Tasnim в Telegram-канале.

По словам замглавы иранского МИД, судно прибыло по приглашению «индийских друзей» для участия в международных учениях, его присутствие носило церемониальный характер, на фрегате также не было вооружения.

«Подобное происходило только во Вторую мировую войну, когда нацисты атаковали гражданские суда вдали от районов боевых действий. Поэтому, [США], нападая на невооруженное церемониальное судно, по сути, следуют той же процедуре, что и во времена нацистской Германии. Это очень прискорбно», — сказал он.

Он также подчеркнул, что Иран не оставит это событие без внимания.

Ранее стало известно, что количество жертв на иранском фрегате IRIS Dena, атакованном США у берегов Шри-Ланки, превысило 100 человек. В постпредстве Ирана в ООН заявили, что рассматривают действия США как безрассудную атаку, нарушающую фундаментальные принципы международного права и свободы навигации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    Зендея кардинально сменила имидж на фоне слухов о тайной свадьбе с Томом Холландом

    Американский истребитель разбился в Кувейте

    Бородатая женщина призналась в любви к своей бороде

    Средиземное море признали небезопасным для поставок российского газа

    В России начались продажи двух новых моделей Москвич

    Описан масштаб разрушений в пережившем массированный ночной налет Севастополе

    Назван срок исчерпания запаса продуктов в Дубае

    У россиян начали воровать посадочные талоны в аэропорту Дубая

    Российский экс-депутат попал в СИЗО за попытку захватить власть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok