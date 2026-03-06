Иран высказался о планах перекрыть Ормузский пролив

Fars: Иран не планирует закрывать Ормузский пролив

Официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи высказался о планах страны перекрыть Ормузский пролив, пишет агентство Fars.

«Мы не закрывали и не будем закрывать Ормузский пролив», — отметил Шекарчи, добавив, что Иран не будет останавливать суда в проливе, однако и не будет нести ответственность за их жизнь, оборудование и безопасность.

Ранее Шекарчи заявил, что Иран планирует нарастить атакующие действия в отношении США и Израиля. По его словам, Тегеран намерен продемонстрировать Вашингтону и Иерусалиму «еще большие "чудеса"».