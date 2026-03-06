Реклама

Иран пообещал США и Израилю «большие чудеса»

Марина Совина
Фото: Dylan Martinez / Reuters

Иран планирует нарастить атакующие действия в отношении США и Израиля. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи, передает агентство Fars.

По его словам, Тегеран намерен продемонстрировать Вашингтону и Иерусалиму «еще большие "чудеса"».

Ранее в Израиле назвали ход совместной военной операции с США против Ирана «эпическим». По словам неназванного израильского чиновника, военная кампания против Ирана «проходит гораздо лучше, чем ожидалось». Американский лидер Дональд Трамп оценил ход военной операции в Иране на «15 из 10». «У нас все идет очень хорошо на военном фронте, это мягко сказано», — сказал он.

