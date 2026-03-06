В Израиле одним словом оценили ход операции против Ирана

TI: В Израиле назвали ход операции против Ирана эпическим

В Израиле назвали ход совместной военной операции с США против Ирана «эпическим». Об этом сообщает The Times of Israel (TI) со ссылкой на источник.

«Еще многое предстоит сделать, но достигнутые результаты эпически», — сказано в сообщении.

По словам неназванного израильского чиновника, военная кампания против Ирана «проходит гораздо лучше, чем ожидалось». «Никто не мог ожидать столь безупречного выполнения задач. При таких масштабах ударов и таком сложном уровне координации никто не предполагал, что успех придет так быстро», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что если бы масштабная военная операция против Ирана не началась, то Исламская Республика в итоге могла бы обзавестись ядерным оружием.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, президент России поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.