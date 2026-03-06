Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 6 марта 2026Мир

В Израиле одним словом оценили ход операции против Ирана

TI: В Израиле назвали ход операции против Ирана эпическим
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В Израиле назвали ход совместной военной операции с США против Ирана «эпическим». Об этом сообщает The Times of Israel (TI) со ссылкой на источник.

«Еще многое предстоит сделать, но достигнутые результаты эпически», — сказано в сообщении.

По словам неназванного израильского чиновника, военная кампания против Ирана «проходит гораздо лучше, чем ожидалось». «Никто не мог ожидать столь безупречного выполнения задач. При таких масштабах ударов и таком сложном уровне координации никто не предполагал, что успех придет так быстро», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что если бы масштабная военная операция против Ирана не началась, то Исламская Республика в итоге могла бы обзавестись ядерным оружием.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, президент России поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Ссылки по теме
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Жителям частных домов в Подмосковье посоветовали убрать ценные вещи повыше

    Белорусская блогерша сменила стиль мужа и рассмешила зрителей

    Россиянам предложили вариант бюджетного подарка на 8 Марта

    Иран пригрозил жестким ответом на наземную операцию

    Страна Евросоюза захотела больше российского газа

    Поставщик оружия на Украину подтвердил планы по расширению производства ракет

    Москвичей предупредили о возвращении морозов даже в апреле

    Популярный рэпер не смог выступить в России из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok