Мир
23:24, 6 марта 2026Мир

Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

США использовали против Ирана резервы вооружения, которое хранилось «для третьей мировой войны». Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи, передает агентство Fars.

«Испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны», — заявил Шекарчи.

Он также заявил, что Иран намерен применить против США и Израиля более современное вооружение.

Ранее Шекарчи заявил, что Иран планирует нарастить атакующие действия в отношении США и Израиля. По его словам, Тегеран намерен продемонстрировать Вашингтону и Иерусалиму «еще большие "чудеса"».

