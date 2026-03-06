Реклама

Экономика
09:02, 6 марта 2026Экономика

Ряд российских регионов предупредили об аномальных холодах

Гидрометцентр: Аномальные холода придут в Пермский край и Свердловскую область
Виктория Клабукова

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Ряд российских регионов в ближайшие дни накроют аномальные холода. Об этом предупреждают в Гидрометцентре.

Не по-мартовски низкие температуры ожидаются в Пермском крае. Там среднесуточный показатель опустится ниже климатической нормы на 7 градусов и больше. Аномальная погода будет держаться в регионе с 6 по 8 марта. В те же дни нетипичные холода опустятся на Свердловскую область, где температура опустится ниже мартовской нормы на более чем 7 градусов.

Куда ниже столбики термометров покажут в Красноярском крае. Так, по прогнозам синоптиков, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа похолодает до минус 45 градусов и ниже. Сильные морозы обрушатся на регион в период с 7 по 9 марта. На выходных снегом заметет Сахалин. Метель ожидается в северных и центральных районах острова, где за полдня может выпасть от 7 до 20 миллиметров осадков. Видимость в регионе сократится до 500 метров и менее, а порывы ветра достигнут 25-30 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили о возвращении зимы в Нижегородскую область. Как ожидают специалисты, до 20-х чисел марта погода в регионе сохранит зимний характер. При этом апрель и май окажутся немного теплее нормы.

